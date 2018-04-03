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7 апреля, 13:15
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    В московских аэропортах из-за погоды задержаны больше 30 рейсов. Москва, авиация, весна, погода, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ московских аэропортах из-за погоды задержаны больше 30 рейсов

    В московских аэропортах из-за погоды задержаны больше 30 рейсов

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    В московских аэропортах из-за погоды задержаны больше 30 рейсов

    В московских аэропортах <nobr>из-за</nobr> погоды задержаны больше 30 рейсов

      В воздушных гаванях российской столицы десятки рейсов задержаны по причине плохой погоды.

      В Домодедово отменили 12 вылетов, примерно столько же самолетов не смогли отправиться из Внуково. Три рейса задержаны в Шереметьево. В общей сложности в воздух вовремя не смогли подняться более 30 бортов.

      Ранее МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 17 метров в секунду. Автомобилистам рекомендуют тщательнее выбирать места для парковки и не оставлять машины возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

      Сегодня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Столбики термометров во вторник в мегаполисе поднимутся до плюс 3–5 градусов, по области — до 6 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

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