В московских аэропортах из-за погоды задержаны больше 30 рейсов

В воздушных гаванях российской столицы десятки рейсов задержаны по причине плохой погоды.

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В Домодедово отменили 12 вылетов, примерно столько же самолетов не смогли отправиться из Внуково. Три рейса задержаны в Шереметьево. В общей сложности в воздух вовремя не смогли подняться более 30 бортов.



Ранее МЧС предупредило москвичей об усилении ветра до 17 метров в секунду. Автомобилистам рекомендуют тщательнее выбирать места для парковки и не оставлять машины возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.



Сегодня в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. Столбики термометров во вторник в мегаполисе поднимутся до плюс 3–5 градусов, по области — до 6 градусов выше нуля. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.