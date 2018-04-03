В Москве арестовали двух финансистов ИГИЛ

Двое жителей столицы арестованы по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, подозреваемые — 36-летний и 31-летний мужчины — систематически переводили деньги на счета участников ИГИЛ.



Юлия Иванова: «Фигуранты уголовного дела, действуя группой лиц, вступили в преступный сговор, направленный на обеспечение денежными средствами незаконного вооруженного формирования, имеющего структуру, систему подчиненности и материальное обеспечение — международную террористическую организацию ИГИЛ».



Мужчинам предъявлено обвинение в финансирование террористической деятельности, сейчас они взяты под стражу. Их имена пока не называются.



