Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
    •  

    В Москве арестовали двух финансистов ИГИЛ

    комментировать

    В Москве арестовали двух финансистов ИГИЛ

    В Москве арестовали двух финансистов ИГИЛ

    Двое жителей столицы арестованы по подозрению в финансировании запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

    Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова, подозреваемые — 36-летний и 31-летний мужчины — систематически переводили деньги на счета участников ИГИЛ.

    Юлия Иванова: «Фигуранты уголовного дела, действуя группой лиц, вступили в преступный сговор, направленный на обеспечение денежными средствами незаконного вооруженного формирования, имеющего структуру, систему подчиненности и материальное обеспечение — международную террористическую организацию ИГИЛ».

    Мужчинам предъявлено обвинение в финансирование террористической деятельности, сейчас они взяты под стражу. Их имена пока не называются.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru