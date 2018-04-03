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    Британские СМИ связали новую российскую авиабомбу «Дрель» с делом Скрипаля

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    • Фото: bazalt.ru
    Британские СМИ связали новую российскую авиабомбу «Дрель» с делом Скрипаля

    Британские СМИ связали новую российскую авиабомбу «Дрель» с делом Скрипаля

    Британские СМИ связали новую российскую авиабомбу «Дрель» с делом Скрипаля
  • Фото: bazalt.ru

    • В прессе Соединенного Королевства появилась информация о «очередном сигнале агрессии со стороны Кремля». Этот сигнал британские журналисты разглядели в новой российской авиабомбе «Дрель».

    Как передает таблоид Daily Express, новейший снаряд, предназначенный для истребителей V поколения Су-57, усиливает опасения по поводу возможного начала третьей мировой войны. Издание цитирует высказывания представителей концерна-разработчика «Техмаш», из которых следует, что «Дрель» способна поражать цели с 30-километрового расстояния, не вторгаясь в воздушное пространство противника. Сообщается, что одна такая авиабомба может уничтожить колонну танков или ракетную батарею, при этом саму бомбу радары почти не распознают.

    В публикации Daily Express отмечается, что Москва представила новую бомбу вскоре после истории с отравлением британского агента Сергея Скрипаля и высылки российских дипломатов. Автор статьи считает, что «Дрель» является «еще одним сигналом агрессии со стороны Кремля».

    Из материала Daily Express: «Несколько дней назад Россия ответила Западу угрозами выслать британских дипломатов из Москвы, а теперь она наращивает свой военный потенциал».

    Российская разработка была представлена еще в 2015 году, в 2016-м начались ее испытания. «Дрель» является новым базовым образцом планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограммов в снаряжении самоприцеливающимися боевыми элементами. Такими снарядами, способными планировать десятки километров и обезвреживать тяжелую технику, предлагается оснастить самолеты оперативно-тактической авиации.

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