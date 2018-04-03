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    В Перми снег с крыши упал на коляску с младенцем

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    В Перми снег с крыши упал на коляску с младенцем

    В Перми снег с крыши упал на коляску с младенцем

    На Урале разбираются в обстоятельствах несчастного случая, в результате которого младенец пострадал и попал в реанимацию.

    Накануне в Кировском районе Перми снежная масса с крыши здания упала на коляску с 9-месячным ребенком. Как сообщается на сайте регионального Минздрава, младенец с травмой головы был доставлен в реанимацию Краевой детской клинической больницы.

    По данным ведомства, доктора провели оперативное лечение маленького пациента, сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

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