В Перми снег с крыши упал на коляску с младенцем

На Урале разбираются в обстоятельствах несчастного случая, в результате которого младенец пострадал и попал в реанимацию.
Накануне в Кировском районе Перми снежная масса с крыши здания упала на коляску с 9-месячным ребенком. Как сообщается на сайте регионального Минздрава, младенец с травмой головы был доставлен в реанимацию Краевой детской клинической больницы.
По данным ведомства, доктора провели оперативное лечение маленького пациента, сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.
По данным ведомства, доктора провели оперативное лечение маленького пациента, сейчас пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.
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