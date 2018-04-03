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7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
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    Военные на Урале научились выводить «Ярсы» из-под ударов условного врага. Свердловская область, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоенные на Урале научились выводить «Ярсы» из-под ударов условного врага

    Военные на Урале научились выводить «Ярсы» из-под ударов условного врага

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    Военные на Урале научились выводить «Ярсы» <nobr>из-под</nobr> ударов условного врага

    Военные на Урале научились выводить «Ярсы» из-под ударов условного врага

    Военные на Урале научились выводить «Ярсы» <nobr>из-под</nobr> ударов условного врага

      В Свердловской области завершились масштабные учения РВСН, в которых участвовали более 3 тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

      Бойцы отработали развертывание и маскировку стратегических ракетных комплексов «Ярс», а также их оперативный вывод из-под ударов условного врага. Мобильные установки практически невидимы для противника и могут быстро сменить боевую позицию.

      Впервые на учениях испытали около 10 образцов перспективной инженерной техники. В небо подняли звено сверхзвуковых истребителей МиГ-31 и разведчиков Ан-30, а на земле свои действия отработали саперы и военные инженеры.

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