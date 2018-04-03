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7 апреля, 13:15
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    В Волгоградской области резкое потепление спровоцировало разлив реки. Волгоградская область, МЧС, наводнения, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Волгоградской области резкое потепление спровоцировало разлив реки

    В Волгоградской области резкое потепление спровоцировало разлив реки

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    В Волгоградской области резкое потепление спровоцировало разлив реки

    В Волгоградской области резкое потепление спровоцировало разлив реки

    В Волгоградской области резкое потепление спровоцировало разлив реки

      Сотни домов в Волгоградской области оказались затопленными из-за резкого потепления. Снег начал стремительно таять, реки вышли из берегов. В одном из районов ввели режим чрезвычайной ситуации.

      Спасатели контролируют обстановку с помощью беспилотников. Силы МЧС переведены в режим повышенной готовности.

      Олег Гребенюк, начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области: «На месте ликвидации последствий ЧС сформирована необходимая группировка в количестве почти 150 человек и 67 единиц техники. Введен комплекс превентивных мероприятий. Подготовлены пункты временного размещения населения общей вместимостью до 800 человек».

      Ликвидировать последствия разлива реки готовятся и военные подразделения. Инженеры подготовили переправочно-десантную технику и все необходимое для наведения переправ. Подрывники уже начали освобождать реку ото льда, чтобы в узких местах не возникло заторов.

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