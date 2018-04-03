В американском аэропорту столкнулись два легких самолета

Два человека погибли в результате столкновения легких самолетов в аэропорту в американском штате Индиана.

Как сообщают местные СМИ, одномоторный самолет Cessna 150 столкнулся с двухмоторным бизнес-джетом Cessna 525 на взлетно-посадочной полосе муниципального аэропорта в городе Марион.



Отмечается, что Cessna 150 буквально развалилась на две части, которые впоследствии загорелись. Одного человека, находившегося на борту, выбросило из самолета, в результате чего он скончался на месте. Еще один погиб при возгорании. На борту бизнес-джета находились пять человек. Среди них пострадавших нет.



Сообщается, что инцидент произошел в тот момент, когда Cessna 525 только приземлилась на взлетно-посадочную полосу, а другой самолет собирался взлетать. По каким-то причинам пилот одномоторной машины не заметил бизнес-джет, что и привело к столкновению. Федеральное авиационное управление США начало расследование происшествия.



