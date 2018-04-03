В Роструде рассказали, как россияне будут отдыхать в мае и июне

В Роструде напомнили, что в связи с празднованием Первомая первая рабочая неделя будущего месяца в РФ продлится всего два дня — четверг, 3 мая, и пятницу, 4 мая.
Как сообщили «Интерфаксу» в ведомстве, «в связи с празднованием Первомая (официальное название праздника — День Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать 4 дня подряд».
Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и пройдут до среды, 2 мая, включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. Выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье, отметили в Роструде.
В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной «разделит» рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день будет короче на 1 час.
В связи с празднованием 12 июня Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет 3 выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня, станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.
Праздничные выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и пройдут до среды, 2 мая, включительно. Понедельник, 30 апреля, будет нерабочим днем, поскольку на него перенесен выходной день с субботы, 28 апреля. Выходной в среду, 2 мая, получается за счет переноса на него праздничного выходного дня с 7 января 2018 года, который приходился на воскресенье, отметили в Роструде.
В связи с празднованием 9 мая Дня Победы, который в этом году приходится на среду, никаких переносов не будет. Как отмечают в ведомстве, праздничный выходной «разделит» рабочую неделю на две части — 7 и 8 мая (понедельник и вторник) и 10 и 11 мая (четверг и пятница). При этом вторник, 8 мая, как предпраздничный рабочий день будет короче на 1 час.
В связи с празднованием 12 июня Дня России, который в текущем году приходится на вторник, у россиян будет 3 выходных дня подряд — с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня включительно. Как отметили в ведомстве, понедельник, 11 июня, станет нерабочим днем за счет переноса выходного дня с субботы, 9 июня.
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