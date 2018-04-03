В США умер «первый шпион» времен холодной войны

Бывший сотрудник американского Управления стратегических служб — предшественника Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Ирвинг Айзексон скончался в США на 103-м году жизни.

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Как сообщают местные СМИ со ссылкой на его семью, Айзексон умер в хосписе в городе Оберн штата Мэн 28 марта.



Ирвинг Айзексон родился 7 августа 1915 года. В 1939 году он окончил школу права Гарвардского университета, после чего, проработав около года в сфере юриспруденции, решил записаться в Национальную гвардию.



Во время Второй мировой войны он был направлен в Великобританию, где начал работать на Управление стратегических служб. После войны он по собственной инициативе переехал в ГДР, где следил за передвижениями советских войск и гражданами СССР.



Позже Айзексон вернулся в США и начал работать вместе с отцом в юридической фирме Brann and Isaacson. В 2001 написал мемуары под названием «Мемуары шпиона-любителя: история первого шпиона УСС во время холодной войны с русскими».