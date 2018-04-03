Астрономы открыли наиболее удаленную от Земли звезду

Международная группа астрономов открыла наиболее удаленную от Земли одиночную звезду, расположенную на расстоянии 9 млрд световых лет.

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Как сообщается на сайте Женевского университета, открытие было сделано во время наблюдений при помощи телескопа «Хаббл» благодаря «эффекту гравитационной линзы». Роль линзы, усилившей свет звезды и позволившей увидеть ее в телескоп, сыграло скопление галактик, расположенное на расстоянии 5 млрд световых лет от Земли.



Обнаруженное в глубинах Вселенной светило является голубым сверхгигантом, в сотни тысяч раз более ярким, чем Солнце. Ученые назвали его Икаром. Как заявил специалист департамента астрономии Женевского университета Антонио Кава, «наблюдение столь редкого явления, когда яркость одиночной звезды усиливается в тысячи раз, предоставило огромный объем информации».



Антонио Кава, исследователь из Университета Миннесоты: «Эта звезда находится по меньшей мере в 100 раз дальше, чем самая дальняя из звезд, которую мы могли изучать до сих пор, за исключением взрывов сверхновых звезд».



В Женевском университете подчеркивают, что это открытие «знаменует собой начало нового этапа изучения удаленных одиночных звезд».