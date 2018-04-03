Российские дипломаты потребовали соблюдать права сидящего в тюрьме США Ярошенко

Представители российского консульства встретились с осужденным в США Константином Ярошенко в американской тюрьме и потребовали от ее руководства соблюдения прав российского гражданина.
Как говорится в заявлении генерального консульства России в Нью-Йорке, «первого апреля при поддержке посольства была организована встреча дипломатов генконсульства с Ярошенко в тюрьме, в ходе которой он пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин и негативное личное отношение к нему со стороны русофобски настроенного руководящего сотрудника тюрьмы».
Из заявления консульства: «Ярошенко предположил, что его пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и препятствования общению с родными, а также со СМИ. В адрес руководства тюрьмы было направлено официальное обращение с требованием соблюдения законных прав Ярошенко. Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле».
Напомним, летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года. Россиянина обвинили в том, что он якобы готовился к контрабанде крупной партии кокаина в США, и приговорили к 20 годам заключения.
Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.
Из заявления консульства: «Ярошенко предположил, что его пытаются спровоцировать на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и препятствования общению с родными, а также со СМИ. В адрес руководства тюрьмы было направлено официальное обращение с требованием соблюдения законных прав Ярошенко. Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле».
Напомним, летчик Константин Ярошенко был арестован в Либерии в мае 2010 года. Россиянина обвинили в том, что он якобы готовился к контрабанде крупной партии кокаина в США, и приговорили к 20 годам заключения.
Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.
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