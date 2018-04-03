«Сумма» с вычитанием: в чем обвиняют арестованных братьев Магомедовых

В истории российского правосудия, кажется, еще не фигурировала такая сумма залога, которую предложили братья Магомедовы, — по два с половиной миллиарда на брата. Но Тверской суд Москвы не рискнул их отпускать. Так что членам одного из богатейших кланов России придется привыкать к нетипичным интерьерам.
Магомедовы сейчас находятся в одиночных камерах в СИЗО, да еще и в карантине — это когда в камере есть только самое необходимое. Как говорят адвокаты, братья сетуют на отсутствие в СИЗО спортзала.
Этот арест был неожиданным. Хотя, как теперь известно, следили за братьями Магомедовыми уже полгода: оперативники прослушивали телефонные разговоры, читали электронную почту. Но задерживать их прошлось срочно, когда выяснилось, что один из братьев собирался лететь в Америку.
Член наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал, что, несмотря ни на что, братья не унывают.
Иван Мельников: «Магомед Магомедов во время нашего общения пошутить умудрился. Он сказал, что хорошее питание, полезное. Фуа-гра не дают, но здесь это было бы неуместно. Но в целом нормально, не сказать, что сильно подавлены».
Сфера интересов группы компаний «Сумма» колоссальна — тут и порт, и нефть, и зерно. Оба бизнесмена увлечены спортом: Магомед Магомедов — глава любительской Ночной Хоккейной Лиги, а Зиявутдин — владелец акций промоутерской компании по смешанным единоборствам. Но главные их дела велись в сфере строительства. На сцену госзаказов Магомедовы вышли со сцены Большого театра — закончили проваленную предшественниками реконструкцию. И дальше имиджевые стройки стали их своего рода визитной карточкой.
Но потом братья стали «обжигаться» на том, на чем сначала заработали очки. Их двоюродный брат Ахмед Билалов, помогавший строить бизнес-империю «Суммы», был обвинен в злоупотреблении полномочиями из-за сорванных сроков возведения олимпийского трамплина. А затем стали копиться проблемы и у самих Магомедовых. Их компания «Стройновация» срывает сроки по строительству железной дороги в Туве, потом — проваленный контракт по аэродрому Храброво и подозрение в хищениях более чем на миллиард рублей по стадиону в Калининграде.
Всего следствие насчитало семь эпизодов. По их версии, деньги, похищенные на стройке аэропорта и стадиона в Калининграде, при намывании 16 гектаров на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, уходили через специально организованную сеть подставных фирм. На все обвинения братья в суде ответили двумя словами — «категорически отрицаю».
Этот арест был неожиданным. Хотя, как теперь известно, следили за братьями Магомедовыми уже полгода: оперативники прослушивали телефонные разговоры, читали электронную почту. Но задерживать их прошлось срочно, когда выяснилось, что один из братьев собирался лететь в Америку.
Член наблюдательной комиссии Иван Мельников рассказал, что, несмотря ни на что, братья не унывают.
Иван Мельников: «Магомед Магомедов во время нашего общения пошутить умудрился. Он сказал, что хорошее питание, полезное. Фуа-гра не дают, но здесь это было бы неуместно. Но в целом нормально, не сказать, что сильно подавлены».
Сфера интересов группы компаний «Сумма» колоссальна — тут и порт, и нефть, и зерно. Оба бизнесмена увлечены спортом: Магомед Магомедов — глава любительской Ночной Хоккейной Лиги, а Зиявутдин — владелец акций промоутерской компании по смешанным единоборствам. Но главные их дела велись в сфере строительства. На сцену госзаказов Магомедовы вышли со сцены Большого театра — закончили проваленную предшественниками реконструкцию. И дальше имиджевые стройки стали их своего рода визитной карточкой.
Но потом братья стали «обжигаться» на том, на чем сначала заработали очки. Их двоюродный брат Ахмед Билалов, помогавший строить бизнес-империю «Суммы», был обвинен в злоупотреблении полномочиями из-за сорванных сроков возведения олимпийского трамплина. А затем стали копиться проблемы и у самих Магомедовых. Их компания «Стройновация» срывает сроки по строительству железной дороги в Туве, потом — проваленный контракт по аэродрому Храброво и подозрение в хищениях более чем на миллиард рублей по стадиону в Калининграде.
Всего следствие насчитало семь эпизодов. По их версии, деньги, похищенные на стройке аэропорта и стадиона в Калининграде, при намывании 16 гектаров на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, уходили через специально организованную сеть подставных фирм. На все обвинения братья в суде ответили двумя словами — «категорически отрицаю».
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