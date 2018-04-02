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    В посольстве РФ сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Ереване россиян

    1 комментарий
    • Фото: AzVision.az
    В посольстве РФ сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Ереване россиян

    В посольстве РФ сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Ереване россиян

    В посольстве РФ сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Ереване россиян
  • Фото: AzVision.az

    • В посольстве РФ в Армении подтвердили, что при взрыве в ресторане быстрого питания в центре Еревана пострадали трое россиян.

    Сотрудники посольства выехали в больницу, куда доставили пострадавших при взрыве граждан России. По данным дипломатов, граждане РФ получили травмы легкой и средней степени тяжести, передает РИА Новости.

    Взрыв произошел в «Бургер Кинге», который находится на Северном проспекте в центре Еревана.
    По предварительным данным, взорвался кислородный баллон на кухне. Всего в результате ЧП пострадали девять человек.

    В МЧС Армении в свою очередь сообщили, что среди госпитализированных есть дети шести и восьми лет. Состояние восьмилетней девочки тяжелое, остальных пострадавших — удовлетворительное.

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