В посольстве РФ сообщили о состоянии пострадавших при взрыве в Ереване россиян

В посольстве РФ в Армении подтвердили, что при взрыве в ресторане быстрого питания в центре Еревана пострадали трое россиян.
Сотрудники посольства выехали в больницу, куда доставили пострадавших при взрыве граждан России. По данным дипломатов, граждане РФ получили травмы легкой и средней степени тяжести, передает РИА Новости.
Взрыв произошел в «Бургер Кинге», который находится на Северном проспекте в центре Еревана.
По предварительным данным, взорвался кислородный баллон на кухне. Всего в результате ЧП пострадали девять человек.
В МЧС Армении в свою очередь сообщили, что среди госпитализированных есть дети шести и восьми лет. Состояние восьмилетней девочки тяжелое, остальных пострадавших — удовлетворительное.
Взрыв произошел в «Бургер Кинге», который находится на Северном проспекте в центре Еревана.
По предварительным данным, взорвался кислородный баллон на кухне. Всего в результате ЧП пострадали девять человек.
В МЧС Армении в свою очередь сообщили, что среди госпитализированных есть дети шести и восьми лет. Состояние восьмилетней девочки тяжелое, остальных пострадавших — удовлетворительное.
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