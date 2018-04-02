Путин поздравил президента Египта с переизбранием

Президент РФ Владимир Путин позвонил президенту Египта
ас-Сиси, который вновь победил на выборах главы государства.
Владимир Путин тепло поздравил ас-Сиси с убедительной победой на прошедших выборах. В ходе телефонной беседы лидеры России и Египта подтвердили настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах, в том числе в энергетике, промышленности и транспорте.
Также ввиду предстоящего саммита Россия — Турция — Иран, который пройдет в Анкаре, Путин и ас-Сиси обсудили вопрос сирийского урегулирования и общую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, на палестино-израильском направлении.
Стороны в ходе беседы отметили близость позиций двух стран по всем обсуждаемым вопросам. Как отметили в Кремле, в целом беседа имела «конструктивный, дружественный характер».
Поздравления с переизбранием ас-Сиси поступили и от Дональда Трампа. Президент США отметил, что результаты голосования продемонстрировали степень доверия египетского народа президенту страны, передает РИА Новости. Трамп также заявил о стремление Вашингтона укреплять стратегические отношения с Египтом и продолжать контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес для стран.
Ас-Сиси получил на выборах около 22 миллионов голосов избирателей — 97% от общего числа проголосовавших.
Также ввиду предстоящего саммита Россия — Турция — Иран, который пройдет в Анкаре, Путин и ас-Сиси обсудили вопрос сирийского урегулирования и общую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, на палестино-израильском направлении.
Стороны в ходе беседы отметили близость позиций двух стран по всем обсуждаемым вопросам. Как отметили в Кремле, в целом беседа имела «конструктивный, дружественный характер».
Поздравления с переизбранием ас-Сиси поступили и от Дональда Трампа. Президент США отметил, что результаты голосования продемонстрировали степень доверия египетского народа президенту страны, передает РИА Новости. Трамп также заявил о стремление Вашингтона укреплять стратегические отношения с Египтом и продолжать контакты по вопросам, представляющим взаимный интерес для стран.
Ас-Сиси получил на выборах около 22 миллионов голосов избирателей — 97% от общего числа проголосовавших.
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