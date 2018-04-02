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    В движении поездов на фиолетовой ветке метро произошел сбой

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    В движении поездов на фиолетовой ветке метро произошел сбой

    В движении поездов на фиолетовой ветке метро произошел сбой

    На Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки поезда следуют с увеличенными интервалами.

    В Telegram-канале Московского метрополитена сообщили, что сбой в движении на фиолетовой ветке произошел по техническим причинам. В метро заверили, что делают все возможное, чтобы поезда вернулись в график.

    Поезд стоял более 10 минут на станции «Кузьминки», а затем пассажиров высадили из вагонов на станции «Текстильщики», передает с места корреспондент НТВ. А проезд от станции «Кузьминки» до «Китай-города» занял почти в три раза больше времени, чем обычно, — около 40 минут.

    Между тем в метро сообщают, что к 21:07 поезда начали входить в график. А к 21:32 движение было налажено.


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