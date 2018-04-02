Пожар в загоревшейся пятиэтажке в Сочи полностью потушен

В МЧС сообщили, что пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в пятиэтажке в Сочи, у которой полыхала крыша.
Пожарным удалось справиться с крупным возгоранием в жилом доме в центре Сочи, передает «Интерфакс».
Пресс-служба Южного регионального центра МЧС: «20:42, полная ликвидация».
Пожар произошел на крыше одноподъездного пятиэтажного жилого здания на Пятигорской улице. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 17:43. Огонь охватил кровлю на площади порядка 600 кв. метров. Очевидцы сняли на видео крупное возгорание.
Как сообщили в МЧС, из здания были эвакуированы 50 человек. Для них подготовили пункт временного размещения в санатории «Светлана».
К 19:19 пожарным удалось локализовать пламя, а затем ликвидировать открытое горение.
Пресс-служба Южного регионального центра МЧС: «20:42, полная ликвидация».
Пожар произошел на крыше одноподъездного пятиэтажного жилого здания на Пятигорской улице. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 17:43. Огонь охватил кровлю на площади порядка 600 кв. метров. Очевидцы сняли на видео крупное возгорание.
Как сообщили в МЧС, из здания были эвакуированы 50 человек. Для них подготовили пункт временного размещения в санатории «Светлана».
К 19:19 пожарным удалось локализовать пламя, а затем ликвидировать открытое горение.
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