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    Пожар в загоревшейся пятиэтажке в Сочи полностью потушен

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    • Фото: vk.com
    Пожар в загоревшейся пятиэтажке в Сочи полностью потушен

    Пожар в загоревшейся пятиэтажке в Сочи полностью потушен

    Пожар в загоревшейся пятиэтажке в Сочи полностью потушен
  • Фото: vk.com

    • В МЧС сообщили, что пожарным удалось полностью ликвидировать возгорание в пятиэтажке в Сочи, у которой полыхала крыша.

    Пожарным удалось справиться с крупным возгоранием в жилом доме в центре Сочи, передает «Интерфакс».

    Пресс-служба Южного регионального центра МЧС: «20:42, полная ликвидация».

    Пожар произошел на крыше одноподъездного пятиэтажного жилого здания на Пятигорской улице. Сообщение о ЧП поступило спасателям в 17:43. Огонь охватил кровлю на площади порядка 600 кв. метров. Очевидцы сняли на видео крупное возгорание.

    смотретьИз горящего в Сочи жилого комплекса эвакуировали 50 человек
    Из горящего в Сочи жилого комплекса эвакуировали 50 человек
    Как сообщили в МЧС, из здания были эвакуированы 50 человек. Для них подготовили пункт временного размещения в санатории «Светлана».

    К 19:19 пожарным удалось локализовать пламя, а затем ликвидировать открытое горение.

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