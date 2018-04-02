Петербуржцы декламировали «Евгения Онегина» в честь юбилея романа

Сегодня на улице Савушкина сдавали добровольный зачет по «Евгению Онегину». Прохожие читали легендарный роман в стихах в честь 185-летия его выхода в свет.

Самое активное участие в поэтической вахте приняли младшие школьники. Те, кто давно вышли из-за парты, декламировали бессмертные строки, пользуясь шпаргалками, которые любезно предоставила администрация Приморского района.



По мнению чиновников, мини-сквер под названием «Пушкин ушел» как нельзя лучше подходит для проведения акции под девизом «Пушкин вернулся». Глава района крылатку не примерил, но признался, что всегда получал по литературе пятерки и в доказательство прочел по памяти любимый фрагмент программного произведения.



Николай Цед добавил, что талантливых подчиненных хватит, чтобы прочесть полное собрание сочинений Александра Сергеевича. Ближайшую административную читку предварительно назначили на 6 июня — день рождения поэта.