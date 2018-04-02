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    Три автомобиля столкнулись на юге Москвы: есть пострадавшие

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    • Фото: Елена Рысь /vk.com
    Три автомобиля столкнулись на юге Москвы: есть пострадавшие

    Три автомобиля столкнулись на юге Москвы: есть пострадавшие

    Три автомобиля столкнулись на юге Москвы: есть пострадавшие
  • Фото: Елена Рысь /vk.com

    • Возле станции метро «Красногвардейская» в Москве произошла авария, в которой пострадали три человека.

    В столичном департаменте по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности сообщили, что в результате аварии на юге Москвы у метро «Красногвардейская» пострадали три человека. Одного из них пришлось эвакуировать с места ДТП на вертолете. На борту во время полета к больнице его сопровождает авиамедицинская бригада, передает ТАСС.

    В ГИБДД уточнили, что ДТП произошло на регулируемом перекрестке Ясеневой и Воронежской улиц. Столкнулись сразу три авто. В дорожной полиции также добавили, что все трое пострадавших — водители. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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