В Северной столице сыграют и споют звезды джаза

Петербург готовится к Международному дню джаза, который пройдет 30 апреля.

Ежегодное событие, учрежденное ЮНЕСКО, призвано пропагандировать джаз как силу, способствующую миру и единству.



В этом году Петербург, выбранный из 18 городов, примет на второй сцене Мариинского театра мировых звезд: американский квартет The Manhattan Transfer, пианиста Роберта Глеспера, бас-гитариста Маркуса Миллера, трубача Джеймса Моррисона и многих других. Объединит их Херби Хэнкок — один из самых влиятельных джазовых музыкантов ХХ века и обладатель 14 премий «Грэмми».



В Петербурге — единственном городе мира, где есть филармония джазовой музыки, — к встрече музыкантов готовятся давно. И намерены заниматься в том числе пропагандой российских джазменов.



На разных городских площадках пройдет марафон, который включит в себя и детский концерт в «Балтийском доме». Также поклонников ждут мастер-классы, встречи с музыкантами и джем-сейшены в петербургских клубах.