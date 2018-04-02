Сгоревшая в Сочи пятиэтажка оказалась самостроем

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назвал самостроем загоревшийся жилой
5-этажный дом в Сочи.
Вениамин Кондратьев: «Будет проведена тщательная проверка причин возгорания. По предварительным данным, сгоревший дом — самострой».
Он добавил, что пожар является показательным примером бездумной, хаотичной и даже «преступной застройки», цитирует «Интерфакс».
По словам Кондратьева, в Сочи работает межведомственный штаб, людей планируется оперативно расселить. Распоряжение на этот счет уже отдано.
При этом в оперативном штабе не исключили, что пожар мог произойти из-за ремонтных работ, передает ТАСС.
Представитель оперативного штаба: «Загорелась мансарда, это последний этаж дома, там велись какие-то строительные работы. Скорее всего, (причиной возгорания стала) электрика. Теоретически, это могло стать причиной возгорания».
Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом пятиэтажном доме с мансардой в центре Сочи. В результате из здания были эвакуированы 50 человек. В 19:38 мск открытое горение было ликвидировано. В 20:42 пожар был полностью потушен. В тушении пожара помог начавшийся ливень.
Он добавил, что пожар является показательным примером бездумной, хаотичной и даже «преступной застройки», цитирует «Интерфакс».
По словам Кондратьева, в Сочи работает межведомственный штаб, людей планируется оперативно расселить. Распоряжение на этот счет уже отдано.
При этом в оперативном штабе не исключили, что пожар мог произойти из-за ремонтных работ, передает ТАСС.
Представитель оперативного штаба: «Загорелась мансарда, это последний этаж дома, там велись какие-то строительные работы. Скорее всего, (причиной возгорания стала) электрика. Теоретически, это могло стать причиной возгорания».
Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом пятиэтажном доме с мансардой в центре Сочи. В результате из здания были эвакуированы 50 человек. В 19:38 мск открытое горение было ликвидировано. В 20:42 пожар был полностью потушен. В тушении пожара помог начавшийся ливень.
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