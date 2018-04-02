Белые розы, книга памяти и концерт: как Петербург встретит годовщину теракта в метро

3 апреля Петербург отметит годовщину теракта в метрополитене.
Завтра горожане почтут память жертв трагедии. Панихиду отслужат в Троице-Измайловском соборе. А у станции метро «Технологический институт» в 11:00 начнется акция «Тысяча белых роз». Волонтеры будут раздавать прохожим цветы как символы добра и единства, которое петербуржцы проявили в тот день.
В 14:00 возле вестибюля на Московском проспекте пройдет официальная церемония возложения цветов и венков. Кроме того, сотрудники городской подземки представят «Книгу памяти», которая собрала в себе 15 историй, рассказанных родными и близкими о тех, чьи жизни унес взрыв.
Во время мероприятий парковка возле станции «Технологический институт» будет ограничена. Завершится день памяти в БКЗ «Октябрьский», где пройдет концерт «Музыка против террора. Памяти погибших в теракте в Петербурге».
В 14:00 возле вестибюля на Московском проспекте пройдет официальная церемония возложения цветов и венков. Кроме того, сотрудники городской подземки представят «Книгу памяти», которая собрала в себе 15 историй, рассказанных родными и близкими о тех, чьи жизни унес взрыв.
Во время мероприятий парковка возле станции «Технологический институт» будет ограничена. Завершится день памяти в БКЗ «Октябрьский», где пройдет концерт «Музыка против террора. Памяти погибших в теракте в Петербурге».
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