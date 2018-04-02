Открытое горение в сочинском жилом комплексе ликвидировано

Пожарные ликвидировали открытое горение в пятиэтажном жилом доме в Сочи, сообщили в
пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Согласно сообщению МЧС, открытое горение было ликвидировано в 19:38 по московскому времени, передает «Интерфакс».
Ранее в экстренных службах сообщили, что пожар в жилом пятиэтажном доме в Сочи локализован на площади 600 кв. метров. Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом пятиэтажном доме с мансардой в центре города. Очевидцы сняли горящую крышу здания на видео.
Как сообщали в МЧС, из здания были эвакуированы 50 человек. На месте происшествия создан оперативный штаб.
Ранее в экстренных службах сообщили, что пожар в жилом пятиэтажном доме в Сочи локализован на площади 600 кв. метров. Сведений о пострадавших в результате пожара не поступало.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом пятиэтажном доме с мансардой в центре города. Очевидцы сняли горящую крышу здания на видео.
Как сообщали в МЧС, из здания были эвакуированы 50 человек. На месте происшествия создан оперативный штаб.
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