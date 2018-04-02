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    Турция выдала ордер на арест Гюлена и семерых его соратников. аресты, Турция, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТурция выдала ордер на арест Гюлена и семерых его соратников

    Турция выдала ордер на арест Гюлена и семерых его соратников

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    Турция выдала ордер на арест Гюлена и семерых его соратников

    Турция выдала ордер на арест Гюлена и семерых его соратников

    Турция выдала ордер на арест Гюлена и семерых его соратников

      Турецкий суд выдал ордер на арест скрывающегося на территории США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семерых его соратников.

      Гюлена считают главным организатором покушения на российского посла Андрея Карлова. Он погиб от пуль террориста на фотовыставке в Анкаре в декабре 2016 года. Убийца дипломата — охранник — был ликвидирован на месте. Позже выяснилось, что террорист входил в запрещенную организацию, созданную Гюленом.

      Власти Турции также обвиняют проповедника в попытке госпереворота двухлетней давности и уже неоднократно обращались к американскому правительству с требованием экстрадировать Гюлена на родину. Сам подозреваемый свою вину отрицает.

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