Турция выдала ордер на арест Гюлена и семерых его соратников

Турецкий суд выдал ордер на арест скрывающегося на территории США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семерых его соратников.
Гюлена считают главным организатором покушения на российского посла Андрея Карлова. Он погиб от пуль террориста на фотовыставке в Анкаре в декабре 2016 года. Убийца дипломата — охранник — был ликвидирован на месте. Позже выяснилось, что террорист входил в запрещенную организацию, созданную Гюленом.
Власти Турции также обвиняют проповедника в попытке госпереворота двухлетней давности и уже неоднократно обращались к американскому правительству с требованием экстрадировать Гюлена на родину. Сам подозреваемый свою вину отрицает.
Власти Турции также обвиняют проповедника в попытке госпереворота двухлетней давности и уже неоднократно обращались к американскому правительству с требованием экстрадировать Гюлена на родину. Сам подозреваемый свою вину отрицает.
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