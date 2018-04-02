Петербургские яхтсмены испытали себя в средиземноморской регате

«Броненосец» финишировал в регате Monaco Swan One Design, заняв 4-е место.

Петербургским яхтсменам не хватило всего одного шага до подиума. Как рассказали представители яхт-клуба Петербурга, команда начала эту гонку с чистого листа. Ее участники не тренировались в зимний период, поэтому настраивали лодку по ходу соревнований.



Кроме того, спортсменам выпал шанс испытать себя в различных погодных условиях. За четыре дня они успели вымокнуть под дождем, обгореть на солнце и замерзнуть. Но главное, всё это время в Монако был нестабильный ветер. Всего российские яхтсмены приняли участие в девяти гонках Monaco Swan One Design.