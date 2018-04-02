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    Петербургские яхтсмены испытали себя в средиземноморской регате. Санкт-Петербург, регаты, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургские яхтсмены испытали себя в средиземноморской регате

    Петербургские яхтсмены испытали себя в средиземноморской регате

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    Петербургские яхтсмены испытали себя в средиземноморской регате

    Петербургские яхтсмены испытали себя в средиземноморской регате

    Петербургские яхтсмены испытали себя в средиземноморской регате

      «Броненосец» финишировал в регате Monaco Swan One Design, заняв 4-е место.

      Петербургским яхтсменам не хватило всего одного шага до подиума. Как рассказали представители яхт-клуба Петербурга, команда начала эту гонку с чистого листа. Ее участники не тренировались в зимний период, поэтому настраивали лодку по ходу соревнований.

      Кроме того, спортсменам выпал шанс испытать себя в различных погодных условиях. За четыре дня они успели вымокнуть под дождем, обгореть на солнце и замерзнуть. Но главное, всё это время в Монако был нестабильный ветер. Всего российские яхтсмены приняли участие в девяти гонках Monaco Swan One Design.

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