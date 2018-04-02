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    В Петербурге юные хоккеисты покоряют большой лед. Санкт-Петербург, дети и подростки, спорт, хоккей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге юные хоккеисты покоряют большой лед

    В Петербурге юные хоккеисты покоряют большой лед

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    В Петербурге юные хоккеисты покоряют большой лед

    В Петербурге юные хоккеисты покоряют большой лед

      Во дворце спорта «Юбилейный» уже в третий раз прошел турнир между детскими хоккейными дворовыми командами.

      В этом году за медали сражались 12 любительских коллективов. Как правило, они тренируются на открытых катках — в хоккейных коробках. И, по словам наставников, подобные соревнования позволяют их воспитанникам получить игровой опыт и почувствовать себя спортсменами из профессиональных клубов.

      Валерий Колпаков, тренер команды «Сокол» (г. Сосновый Бор): «На игру установка совершенно другая. Они привыкли играть между собой. Здесь другие дети, другой настрой, зрители и обстановка. Многие психологически могут потеряться, другие, наоборот проявить себя. Таким образом видишь игровые качества детей».

      Надо отметить, что начинающие игроки получают не только профессиональный опыт, но и поддержку. Соревнования прошли при участии Федерации хоккея Санкт-Петербурга, благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко, а также программы «Добрый лед».

      В старшей группе детей от 10 до 13 лет первое место заняла команда Калининского района. А среди младших игроков 7–9 лет победу одержали представители Красногвардейского.

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