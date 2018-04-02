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    ЦБ создаст «плохой банк» на базе санируемого «Траста». банки, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЦБ создаст «плохой банк» на базе санируемого «Траста»

    ЦБ создаст «плохой банк» на базе санируемого «Траста»

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    ЦБ создаст «плохой банк» на базе санируемого «Траста»

    ЦБ создаст «плохой банк» на базе санируемого «Траста»

      В России появится так называемый плохой банк. Он будет создан на основе банка «Траст», объявил зампред ЦБ Василий Поздышев.

      Идея заключается в том, чтобы в банках, оздоровлением которых занимается государство, оставить только хорошие активы, а токсичные — объединить где-нибудь подальше.

      Таким образом, банку, который проходит процедуру санации, не нужно будет создавать резервы под плохие активы и освободившиеся деньги он может использовать на новые кредиты.

      Поздышев сообщил, что в «плохой банк» передадут активов на 1 трлн 100 млрд рублей. Такую же сумму предоставит ЦБ в виде кредита. Регулятор рассчитывает вернуть 40–60%.

      «Плохой банк» получит проблемные активы не только самого «Траста», но и других санируемых банков — «Рост банка», «Автовазбанка», «Промсвязьбанка».

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