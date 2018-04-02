Петербуржцев ждет культурный шок на фестивале Dance Open

В Петербурге открывается XVII Международный фестиваль Dance Open. Этот сезон собрал совершенно неординарных участников и постановки.

Зарубежную программу представляют балетные труппы из Монте-Карло и Женевы, Амстердама и словенского Марибора. Из Европы привезли в том числе и классику русского балета — «Щелкунчика» и «Золушку».



Зрители явно испытают культурный шок от лаконичной транскрипции хорошо известных произведений в прочтении легендарных хореографов современности, а также от неожиданного оформления постановок и идей сценографов.



Екатерина Галанова, руководитель фестиваля Dance Open: «Фестиваль старается привозить абсолютно разные по стилю, по жанру, по эмоциям и по идеям постановки. Есть спектакль „Тщетная предосторожность“, которым открывается фестиваль. Это классическая яркая постановка с прекрасными декорациями».



Вся двухнедельная афиша фестиваля будет представлена на исторической сцене Александринского театра, где уже сегодня состоится открытие смотра. Однако гала-концерт юных звезд балета пройдет на сцене Эрмитажного театра. Кроме того, организаторы обозначили off-программу, которая в том числе включает мастер-классы. И в этом году после гала-концерта традиционно будет вручена балетная премия Dance Open Award, ставшая теперь биеннале.