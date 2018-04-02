Из горящего в Сочи жилого комплекса эвакуировали 50 человек

Спасатели вывели 50 человек из горящего в Сочи жилого пятиэтажного дома.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, такие данные привели в МЧС.
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: «Из горящего здания по ул. Пятигорская 92/3 проведена эвакуация жильцов. Всего 50 человек. Погибших и пострадавших нет».
В МЧС также отметили, что на месте происшествия создан оперативный штаб. Приехал мэр Сочи Анатолий Пахомов. Площадь пожара увеличилась с 500 кв. м до 600 кв. м. Номер сложности пожара также повышен со второго до третьего. Известно, что в настоящее время в Сочи сильный ветер, к ночи он может усилится до 20 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом пятиэтажном доме с мансардой в центре города. Судя по видео, опубликованным в соцсетях, пламенем охвачена практически вся крыша комплекса. Жилой комплекс находится на холме, дым от пожара виден во многих района города.
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю: «Из горящего здания по ул. Пятигорская 92/3 проведена эвакуация жильцов. Всего 50 человек. Погибших и пострадавших нет».
В МЧС также отметили, что на месте происшествия создан оперативный штаб. Приехал мэр Сочи Анатолий Пахомов. Площадь пожара увеличилась с 500 кв. м до 600 кв. м. Номер сложности пожара также повышен со второго до третьего. Известно, что в настоящее время в Сочи сильный ветер, к ночи он может усилится до 20 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что пожар произошел в жилом пятиэтажном доме с мансардой в центре города. Судя по видео, опубликованным в соцсетях, пламенем охвачена практически вся крыша комплекса. Жилой комплекс находится на холме, дым от пожара виден во многих района города.
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