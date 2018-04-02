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    Сербия отказалась в угоду Британии портить отношения с Россией. Великобритания, Сербия, дипломатия, отравление, шпионаж. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСербия отказалась в угоду Британии портить отношения с Россией

    Сербия отказалась в угоду Британии портить отношения с Россией

    1 комментарий
    • Фото: Reuters © 2018, Mussa Qawasma
    Сербия отказалась в угоду Британии портить отношения с Россией

    Сербия отказалась в угоду Британии портить отношения с Россией

    Сербия отказалась в угоду Британии портить отношения с Россией
    • Фото: Reuters © 2018, Mussa Qawasma

      • Развивается история с организованной под руководством Британии высылкой российских дипломатов сразу из нескольких стран. Сегодня в сербском правительстве рассказали, что Лондон пытался давить на Белград, требуя присоединиться к этому коллективному демаршу.

      Сербию призывали выслать показательно хотя бы одного дипломата. Но сербы отказались и молчать об этом не стали, объявив, что хорошие отношения с Москвой дороже.

      Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что страна, вопреки давлению, не присоединится к высылке российских дипломатов, поскольку это противоречит интересам Белграда.

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      А вот США, которые к кампании против Москвы не просто присоединились, но и переплюнули британцев, объявив о высылке 60 российских дипломатов на прошлой неделе, должны были понимать, что без ответа такой жест не останется, — об этом говорил сегодня помощник президента Юрий Ушаков. Россия еще на минувшей неделе объявила о зеркальном ответе.

      Юрий Ушаков: «Не знаю, на что они рассчитывали. Если они хотели просто сократить численность своих дипломатов, работающих в России, это можно было сделать, не выгоняя наших дипломатов».

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.

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