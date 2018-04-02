Сербия отказалась в угоду Британии портить отношения с Россией

Развивается история с организованной под руководством Британии высылкой российских дипломатов сразу из нескольких стран. Сегодня в сербском правительстве рассказали, что Лондон пытался давить на Белград, требуя присоединиться к этому коллективному демаршу.
Сербию призывали выслать показательно хотя бы одного дипломата. Но сербы отказались и молчать об этом не стали, объявив, что хорошие отношения с Москвой дороже.
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что страна, вопреки давлению, не присоединится к высылке российских дипломатов, поскольку это противоречит интересам Белграда.
А вот США, которые к кампании против Москвы не просто присоединились, но и переплюнули британцев, объявив о высылке 60 российских дипломатов на прошлой неделе, должны были понимать, что без ответа такой жест не останется, — об этом говорил сегодня помощник президента Юрий Ушаков. Россия еще на минувшей неделе объявила о зеркальном ответе.
Юрий Ушаков: «Не знаю, на что они рассчитывали. Если они хотели просто сократить численность своих дипломатов, работающих в России, это можно было сделать, не выгоняя наших дипломатов».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Лавров о деле Скрипаля: Британия и США отбросили все приличия
Глава МИД Сербии Ивица Дачич заявил, что страна, вопреки давлению, не присоединится к высылке российских дипломатов, поскольку это противоречит интересам Белграда.
А вот США, которые к кампании против Москвы не просто присоединились, но и переплюнули британцев, объявив о высылке 60 российских дипломатов на прошлой неделе, должны были понимать, что без ответа такой жест не останется, — об этом говорил сегодня помощник президента Юрий Ушаков. Россия еще на минувшей неделе объявила о зеркальном ответе.
Юрий Ушаков: «Не знаю, на что они рассчитывали. Если они хотели просто сократить численность своих дипломатов, работающих в России, это можно было сделать, не выгоняя наших дипломатов».
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Лавров о деле Скрипаля: Британия и США отбросили все приличия
Комментарии