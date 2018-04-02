Главком ВМФ вбил последний гвоздь в парусник «Полтава»

Уже совсем скоро точная копия 54-пушечного парусного корабля «Полтава», построенного в 1712 году под личным присмотром Петра I, сойдет на воду. А в минувшие выходные готовность исторического корабля проверил лично главком ВМФ.

Последний гвоздь в корпус. Это не просто торжественное событие, завершение одного из самых больших этапов постройки парусника. Во времена, когда корабли были деревянными, а моряки железными, существовала важная традиция — дать забить этот финальный крепеж опытному и прославленному моряку, чтобы линкор, как и он, из любых штормов и передряг выходил победителем. А уж кто может быть лучше командующего военно-морским флотом в этой роли?



Андрей Грошиков, генеральный директор верфи исторического судостроения «Полтава»: «Этот моряк не просто забивает гвоздь, он оставляет свою душу и сердце в этом корабле. Все те, кто на нем ходят, понимают, что они ходят под сенью этого моряка — великого, серьезного, прошедшего серьезные истории. Это для нас очень важно».



Сейчас не укладывается в голове, но с закладки реплики «Полтавы» на верфи исторического судостроения в Лахте прошло пять лет. В петровские времена справились побыстрее: через два с половиной года после начала строительства корабль был выведен в море. Но оказалось, что в XXI веке повторить работу XVIII века только сложнее. И с древесиной в эпоху совсем других материалов совсем не просто. Да и огромную работу пришлось провести проектировщикам.



Кстати, 300 лет назад при постройке «Полтавы» в этой роли выступал сам Петр I. Но даже выполненные монаршей рукой чертежи почти не сохранились в архивах. Лишь один разрез корпуса. Остальное пришлось искать в текстах описаний и даже картинах. Но в любом случае сейчас судостроители и моряки уверены: воссоздать первый российский линкор удалось максимально точно.



Владимир Королёв, главнокомандующий ВМФ РФ: «Только этот линейный корабль „Полтава“ совершил шесть военно-морских компаний. Дважды держал флаг императора Петра Великого. Можно гордится, что именно здесь, на берегах Невы, копия этого корабля будет спущена на эти же невские воды».



Кстати, именно потому, что «Полтава» была участником легендарного Гангутского сражения и других военных кампаний, на корме ее реплики поднимут Андреевский флаг. Это пообещал главком ВМФ. Хотя парусник XXI века даже при наличии настоящих пушек и будет выполнять лишь музейные функции с редкими торжественными выходами из гавани.



Корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв с подробностями.