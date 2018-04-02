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    В центре Сочи вспыхнул жилой комплекс: видео. пожары, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ центре Сочи вспыхнул жилой комплекс: видео

    В центре Сочи вспыхнул жилой комплекс: видео

    15 комментариев
    • Фото: kuban24_tv /vk.com
    В центре Сочи вспыхнул жилой комплекс: видео

    В центре Сочи вспыхнул жилой комплекс: видео

    В центре Сочи вспыхнул жилой комплекс: видео
    • Фото: kuban24_tv /vk.com

      • Спасатели тушат пожар в пятиэтажном комплексе с мансардой «Панорама Сочи». Огнем охвачено около 500 квадратных метров.

      Возгорание произошло в центральном районе города на Пятигорской улице. Как сообщили в МЧС, на место уже прибыли спасатели.

      Судя по видеороликам в социальных сетях, пламенем охвачена практически вся крыша дома.

      Проводится эвакуация жителей. Пожар оценен по повышенному рангу сложности.

      Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет, из дома выведены около 50 человек.

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