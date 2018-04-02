В центре Сочи вспыхнул жилой комплекс: видео

Спасатели тушат пожар в пятиэтажном комплексе с мансардой «Панорама Сочи». Огнем охвачено около 500 квадратных метров.

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Сочи

Возгорание произошло в центральном районе города на Пятигорской улице. Как сообщили в МЧС, на место уже прибыли спасатели.



Судя по видеороликам в социальных сетях, пламенем охвачена практически вся крыша дома.



Проводится эвакуация жителей. Пожар оценен по повышенному рангу сложности.



Пострадавших и погибших, по предварительным данным, нет, из дома выведены около 50 человек.