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    В центре Тулы откопали древнее кладбище: фото

    2 комментария
    • Фото: Дария Рыбалко / vk.com
    В центре Тулы откопали древнее кладбище: фото

    В центре Тулы откопали древнее кладбище: фото

    В центре Тулы откопали древнее кладбище: фото
  • Фото: Дария Рыбалко / vk.com

    • В Туле в ходе прокладки коммуникаций рабочие наткнулись на фундамент старой церкви и массовое захоронение людей.

    Как сообщили в городской администрации, рабочие обнаружили на Крестовоздвиженской площади деревянные гробы с останками людей. Их точное количество посчитывают, но речь может идти о 30 ящиках. При этом находка не стала для городских властей большой неожиданностью, сообщает РИА Новости.

    Представитель горадминистрации: «Предполагалось, что что-то могут найти, потому что это все-таки исторический центр. У нас эту улицу реконструируют уже не первый месяц, и это не первая находка. Находились и захоронения».

    Эксперты предполагают, что в этом месте похоронены жертвы чумы XVIII века.

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