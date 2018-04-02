В центре Тулы откопали древнее кладбище: фото

В Туле в ходе прокладки коммуникаций рабочие наткнулись на фундамент старой церкви и массовое захоронение людей.
Как сообщили в городской администрации, рабочие обнаружили на Крестовоздвиженской площади деревянные гробы с останками людей. Их точное количество посчитывают, но речь может идти о 30 ящиках. При этом находка не стала для городских властей большой неожиданностью, сообщает РИА Новости.
Представитель горадминистрации: «Предполагалось, что что-то могут найти, потому что это все-таки исторический центр. У нас эту улицу реконструируют уже не первый месяц, и это не первая находка. Находились и захоронения».
Эксперты предполагают, что в этом месте похоронены жертвы чумы XVIII века.
Представитель горадминистрации: «Предполагалось, что что-то могут найти, потому что это все-таки исторический центр. У нас эту улицу реконструируют уже не первый месяц, и это не первая находка. Находились и захоронения».
Эксперты предполагают, что в этом месте похоронены жертвы чумы XVIII века.
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