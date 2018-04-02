Пожарные образцово эвакуировали кронштадтский ТЦ

Сегодня в Кронштадте специалисты провели противопожарные учения в крупном торговом центре.

Торговый центр на проспекте Ленина — самый крупный в Кронштадте. Здесь четыре этажа и шесть тысяч квадратных метров, занятых мелкими магазинчиками. А посетители сегодня и не посетители вовсе. Статисты — сотрудники разных государственных и коммерческих учреждений, которые на своих местах отвечают за пожарную безопасность.



Загорелось по легенде на третьем этаже рядом с детскими аттракционами. Когда всё заволокло дымом, а на это понадобилось не больше трех минут, в торговом центре уже было пусто. Без паники люди спокойно направлялись к эвакуационному выходу.



По центральной лестнице никто не пытался спуститься. Кажется, мнимые посетители даже не заметили пострадавшего на полу. Специалисты МЧС приехали, конечно, быстро и всех спасли.



Всего пожарные вывели из торгового центра пятеро пострадавших. Двоих сняли с крыши с помощью автолестницы. Во время учений она всегда раскладывается, а вот в жизни бывают сбои.



Глава Кронштадтского района проведет детальный разбор этих учений. Обещал Олег Довганюк провести беседу и с персоналом торгового центра. Ведь от их действий порой зависит жизнь посетителей.



Олег Довганюк, глава администрации Кронштадтского района: «Тот человек, который торгует, с одной стороны, не специалист, но элементарным вещам должен быть обучен. Он должен отвечать за тех людей, которые к нему пришли».



За ходом тренировочной спасательной акции следила корреспондент НТВ Дарья Криволапова.