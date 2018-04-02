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    Белый дом: Трамп обсуждал с Путиным ряд возможных мест для встречи

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    Белый дом: Трамп обсуждал с Путиным ряд возможных мест для встречи

    Белый дом: Трамп обсуждал с Путиным ряд возможных мест для встречи

    Президенты России и США рассматривали ряд возможных мест для встречи, в том числе Белый дом.

    В Белом доме заявили, что Владимир Путин и Трамп обсудили возможные места для проведения двусторонней встречи, которую они намерены провести в скором будущем, передает РИА Новости.

    Сара Сандерс, пресс-секретарь Белого дома: «Как подтвердил сам президент, 20 марта, через несколько часов после телефонного звонка президенту Путину, они обсудили двустороннюю встречу „в не столь отдаленном будущем“ и ряд возможных мест, включая Белый дом».

    По ее словам, никакой более подробной информации по готовящейся встрече лидеров России и США в Белом доме пока привести не могут.

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    Разговор Путина и Трампа, в ходе которого президенты России и США условились провести личную встречу, состоялся 20 марта.

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