Глава Ставрополья доложил Путину о реализации его послания Федеральному собранию

Владимир Путин принял в Кремле губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Глава региона доложил президенту о
социально-экономическом положении края, в том числе в контексте послания Федеральному собранию.
Владимир Путин, президент РФ: «Я знаю, что вы готовы поговорить по некоторым аспектам, связанным с посланием Федеральному собранию».
Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края: «Вы нам дали поручение по развитию медицины в части борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы подготовили проект нашего краевого онкоцентра на 22 тысячи квадратных метров. Хотелось бы, чтобы наш край стал пилотным регионом по реализации именно онконаправления».
Приоритетным направлением культурного развития региона Владимиров назвал строительство дворцов искусств.
Владимир Владимиров: «И дворцы искусств, как я их назвал. Это там, где можно заниматься хореографией, музейные выставки проводить, большие залы для представлений. Также я подготовил обращение на ваш адрес, чтоб Ставрополье стало пилотным регионом в реализации еще и этих программ».
Владимир Путин: «Можно, только вы не покушайтесь на действующие, чтобы действующие не закрывали».
Владимир Владимиров: «Ни один».
Губернатор Ставрополья заверил, в рамках программы в селах отремонтировано уже 19 домов культуры и построено два новых.
Владимиров также сообщил, что в рамках реализации президентского послания Федеральному собранию в регионе подготовлен проект «Детская медицина».
Владимир Владимиров, губернатор Ставропольского края: «Вы нам дали поручение по развитию медицины в части борьбы с онкологическими заболеваниями. Мы подготовили проект нашего краевого онкоцентра на 22 тысячи квадратных метров. Хотелось бы, чтобы наш край стал пилотным регионом по реализации именно онконаправления».
Приоритетным направлением культурного развития региона Владимиров назвал строительство дворцов искусств.
Владимир Владимиров: «И дворцы искусств, как я их назвал. Это там, где можно заниматься хореографией, музейные выставки проводить, большие залы для представлений. Также я подготовил обращение на ваш адрес, чтоб Ставрополье стало пилотным регионом в реализации еще и этих программ».
Владимир Путин: «Можно, только вы не покушайтесь на действующие, чтобы действующие не закрывали».
Владимир Владимиров: «Ни один».
Губернатор Ставрополья заверил, в рамках программы в селах отремонтировано уже 19 домов культуры и построено два новых.
Владимиров также сообщил, что в рамках реализации президентского послания Федеральному собранию в регионе подготовлен проект «Детская медицина».
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