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    «Ассе» 30 лет: как снимали легендарный фильм-откровение. история, кино, Крым, СССР. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ассе» 30 лет: как снимали легендарный фильм-откровение

    «Ассе» 30 лет: как снимали легендарный фильм-откровение

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    «Ассе» 30 лет: как снимали легендарный <nobr>фильм-откровение</nobr>

    «Ассе» 30 лет: как снимали легендарный фильм-откровение

    «Ассе» 30 лет: как снимали легендарный <nobr>фильм-откровение</nobr>

      Ровно 30 лет назад на советские экраны вышла легендарная «Асса» Сергея Соловьёва. Фильм-откровение, фильм — глоток воздуха, близко непохожий на ленты о советской молодежи. Песни «Аквариума», «Кино» и «Браво» сделали его фантастически популярным — на сеансы было не попасть.

      В 1988 году благодаря фильму «Асса» мальчик Бананан выбрался из молодежного подполья. И вот он — 30 лет спустя Сергей Бугаев, больше известный как Африка, уже хоть и не молод, но все такой же художник теперь никем не гонимого андерграунда.

      В этом году в Ялте так и не выпал снег. А тогда навалило так, что съемки уже хотели переносить. Но оператор убедил режиссера Сергея Соловьёва: такой всесоюзную здравницу еще точно не видели.

      На Морской улице в Ялте находится та самая подворотня, где Бананан рассказами о пылкости Гёте сначала обольщал главную героиню. А после того как из-за нее же чуть не утонул, возвращался домой на полусогнутых.

      Сергей Бугаев, исполнитель роли Бананана: «Наверху мы видим домик Карлсона. Это единственное, что осталось от оригинальной постройки».

      Канатная дорога в «Ассе» — это не только про любовь. Кабинки теперь закрытые, а купола на церкви — новые.

      Сергей Бугаев: «Наиболее яркая сцена, которая должна была отразить влюбленность того персонажа, который я исполнял. И это было очень сложно сделать по причине того, что напротив меня находилась не девушка, а страшный и бородатый оператор».

      Подробнее — в сюжете репортера НТВ Алексея Петрушко.

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