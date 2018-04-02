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    Пушков прокомментировал версию об отравлении Скрипаля гречкой с «Новичком»

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    Пушков прокомментировал версию об отравлении Скрипаля гречкой с «Новичком»

    Пушков прокомментировал версию об отравлении Скрипаля гречкой с «Новичком»

    Председатель комиссии Совфеда РФ по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на новую версию об отравлении Скрипалей, которая появилась в британских СМИ.

    По мнению Алексея Пушкова, предположение о том, что бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили с помощью привезенной из России гречки «рассчитана на идиотов», как и предыдущие версии. Об этом сенатор написал на своей странице в Twitter.

    Алексей Пушков: «Боевое химическое отравляющее вещество то в ресторане, то на дверях, то в чемодане, то в гречневой каше! Множатся бредовые версии. Все рассчитаны на идиотов».



    Ранее британская газета The Sun со ссылкой на источники сообщила, что вещество А-234 «Новичок» могло находиться в гречневой крупе, которую Юлия Скрипаль попросила купить свою подругу. Та якобы уже допрошена полицией.

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    Напомним, Скрипали были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, несмотря на отсутствие убедительных доказательств. В результате этого дела последовала массовая высылка российских дипломатов из Британии, США и ряда других государств. В Москве объявили об ответных мерах.

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