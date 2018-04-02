Шлиссельбургский проспект затопило кипятком из-за коммунальной аварии.

Как сообщили очевидцы, горячая вода начала разливаться по проезжей части и газонам Рыбацкого около полудня. Улицы мгновенно заволокло паром. Водители, оказавшиеся в зоне прорыва, жаловались на плохую видимость. По их словам, туман был настолько плотным, что дорогу нельзя было различить и на расстоянии полуметра.



В итоге энергетикам пришлось перекрыть дорогу. Стоя в пробках, многие автомобилисты сравнивали происходящее со спецэффектами голливудских фильмов ужасов. А некоторые вспоминали классику советской мультипликации — «Ёжика в тумане». Сейчас на месте ведутся ремонтные работы.