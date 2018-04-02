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    В Петербурге — пробки и туман из-за лопнувшей трубы с кипятком. аварии в ЖКХ, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге — пробки и туман из-за лопнувшей трубы с кипятком

    В Петербурге — пробки и туман из-за лопнувшей трубы с кипятком

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    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com
    В Петербурге — пробки и туман <nobr>из-за</nobr> лопнувшей трубы с кипятком

    В Петербурге — пробки и туман из-за лопнувшей трубы с кипятком

    В Петербурге — пробки и туман <nobr>из-за</nobr> лопнувшей трубы с кипятком
    • Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / vk.com

      • Шлиссельбургский проспект затопило кипятком из-за коммунальной аварии.

      Как сообщили очевидцы, горячая вода начала разливаться по проезжей части и газонам Рыбацкого около полудня. Улицы мгновенно заволокло паром. Водители, оказавшиеся в зоне прорыва, жаловались на плохую видимость. По их словам, туман был настолько плотным, что дорогу нельзя было различить и на расстоянии полуметра.

      В итоге энергетикам пришлось перекрыть дорогу. Стоя в пробках, многие автомобилисты сравнивали происходящее со спецэффектами голливудских фильмов ужасов. А некоторые вспоминали классику советской мультипликации — «Ёжика в тумане». Сейчас на месте ведутся ремонтные работы.

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