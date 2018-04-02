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    На Ставрополье в багажнике авто нашли тело убитого сотрудника полиции

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    • Фото: stavropol.sledcom.ru
    На Ставрополье в багажнике авто нашли тело убитого сотрудника полиции

    На Ставрополье в багажнике авто нашли тело убитого сотрудника полиции

    На Ставрополье в багажнике авто нашли тело убитого сотрудника полиции
  • Фото: stavropol.sledcom.ru

    • Тело зарезанного сотрудника полиции нашли в багажнике автомобиля на Ставрополье. Правоохранители разыскивают убийцу.

    В правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении сотрудника полиции — инженера-электрика отдела технического обслуживания вычислительного центра ИЦ ГУ МВД по Ставропольскому краю. Как выяснилось, 31 марта он уехал из дома на своем автомобиле. Спустя сутки машину пропавшего остановили в Ипатовском районе.

    За рулем находился другой человек, которому удалось скрыться. В ходе осмотра машины в багажнике обнаружили тело ее владельца с многочисленными ножевыми ранениями.

    Как сообщили в СК по региону, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Следователи совместно с оперативниками разыскивают подозреваемого.

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