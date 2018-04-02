На Ставрополье в багажнике авто нашли тело убитого сотрудника полиции

Тело зарезанного сотрудника полиции нашли в багажнике автомобиля на Ставрополье. Правоохранители разыскивают убийцу.
В правоохранительные органы поступило сообщение об исчезновении сотрудника полиции — инженера-электрика отдела технического обслуживания вычислительного центра ИЦ ГУ МВД по Ставропольскому краю. Как выяснилось, 31 марта он уехал из дома на своем автомобиле. Спустя сутки машину пропавшего остановили в Ипатовском районе.
За рулем находился другой человек, которому удалось скрыться. В ходе осмотра машины в багажнике обнаружили тело ее владельца с многочисленными ножевыми ранениями.
Как сообщили в СК по региону, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Следователи совместно с оперативниками разыскивают подозреваемого.
За рулем находился другой человек, которому удалось скрыться. В ходе осмотра машины в багажнике обнаружили тело ее владельца с многочисленными ножевыми ранениями.
Как сообщили в СК по региону, уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». Следователи совместно с оперативниками разыскивают подозреваемого.
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