Башкирский школьник собрал из подручных материалов «умный» шлем для пожарных

Башкирский восьмиклассник Даниил Кислицын разработал и собрал из подручных материалов «умное» средство защиты для пожарных.

«Умный» шлем способен «видеть» в задымленном помещении препятствия и сообщать спасателям расстояние до них вплоть до сантиметра.



Даниил Кислицын: «Это ультразвуковые датчики. Один из них — передатчик, а другой — приемник. Передатчик отправляет ультразвуковой сигнал, и после отражения от стены он приходит на приемник».



После информация приходит в виде алгоритмов на компактный электронный экран.



В разработке сложного проекта у Даниила были помощники — студенты и доцент кафедры пожарной безопасности Уфимского авиатехнического университета.



Свое ноу-хау школьник презентовал лично замначальника управления МЧС Башкирии и под его присмотром испытал на тестовом полигоне. Виталию Барзайкину чудо-шлем школьника пришелся по душе. По его словам, таких «умных» касок в пожарных подразделениях пока нет, а пригодились бы.



Теперь школьник планирует усовершенствовать шлем, чтобы изображение с электронного экрана проецировалось на забрало, а руки спасателей оставались свободными.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».