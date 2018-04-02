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    Башкирский школьник собрал из подручных материалов «умный» шлем для пожарных. Башкирия, дети и подростки, изобретения, МЧС, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБашкирский школьник собрал из подручных материалов «умный» шлем для пожарных

    Башкирский школьник собрал из подручных материалов «умный» шлем для пожарных

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    Башкирский школьник собрал из подручных материалов «умный» шлем для пожарных

    Башкирский школьник собрал из подручных материалов «умный» шлем для пожарных

    Башкирский школьник собрал из подручных материалов «умный» шлем для пожарных

      Башкирский восьмиклассник Даниил Кислицын разработал и собрал из подручных материалов «умное» средство защиты для пожарных.

      «Умный» шлем способен «видеть» в задымленном помещении препятствия и сообщать спасателям расстояние до них вплоть до сантиметра.

      Даниил Кислицын: «Это ультразвуковые датчики. Один из них — передатчик, а другой — приемник. Передатчик отправляет ультразвуковой сигнал, и после отражения от стены он приходит на приемник».

      После информация приходит в виде алгоритмов на компактный электронный экран.

      В разработке сложного проекта у Даниила были помощники — студенты и доцент кафедры пожарной безопасности Уфимского авиатехнического университета.

      Свое ноу-хау школьник презентовал лично замначальника управления МЧС Башкирии и под его присмотром испытал на тестовом полигоне. Виталию Барзайкину чудо-шлем школьника пришелся по душе. По его словам, таких «умных» касок в пожарных подразделениях пока нет, а пригодились бы.

      Теперь школьник планирует усовершенствовать шлем, чтобы изображение с электронного экрана проецировалось на забрало, а руки спасателей оставались свободными.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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