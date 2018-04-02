На собственной шкуре: судья в США прославился на всю страну «творческими» приговорами

Судья из Огайо прославился на все Штаты творческим подходом к вынесению решений. Майкл Чикконнетти, рассматривая дела о жестокости к людям и животным, заставляет виновных, что называется, прочувствовать все на собственной шкуре.

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Майкла Чикконетти коллеги в шутку называют самым креативным судьей Западного полушария. Уже больше двух десятилетий он выносит, как сам говорит, творческие приговоры тем, кого еще можно исправить без тюремного срока. О вынесенных им решениях уже слагают легенды, и к каждому приковано пристальное внимание.



К примеру, женщине, которая вывезла в лес 35 котят и бросила их там умирать, судья назначил не только штраф, но и заставил ее снова отправиться в тот самый лес и провести там в одиночестве всю ночь, «слушая вой койотов и возню енотов».



Еще одну нарушительницу, которая в приступе гнева вывезла своего пса на свалку, тоже наказали нестандартно. Чикконетти постановил: хозяйка собаки должна перенести все тяготы, и увидеть это должен весь город.



Майкл Чикконнетти: «Вы поедете на нашу городскую свалку и, поверьте, там вы увидите, что такое страх, ужас и самая отвратительная вонь на свете. Вы проведете там полный рабочий день, и у вас будет время подумать о том, что вы сделали со своей собакой».



Судья всегда дает обвиняемым выбор: тюрьма и штраф или же его не знающий границ креатив. Приговоры Чикконетти выносит не только обидчикам животных — через него проходят сотни других нарушителей. Так, например, девушка, не заплатившая таксисту, была приговорена к 30-мильной прогулке — именно столько она проехала с ним бесплатно.



За исполнением приговоров судья часто следит сам и даже выезжает на место вместе с преступником.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».