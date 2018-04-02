Нижегородская частная скорая помощь оказалась на грани разорения из-за вала штрафов ГИБДД

Частная служба скорой помощи в Нижнем Новгороде оказалась на грани разорения из-за штрафов ГИБДД. Система фиксирует нарушения автоматически, а платить, как объясняют в компании, уже нечем. Только за один вызов набегает до 6 тысяч рублей.

«Письма счастья» сотрудникам частной станции скорой помощи приходят несколько раз в день, сетует главный врач Евгения Захарова. Превышение скорости, проезд на «красный» — все, что попало в объектив системы видеофиксации нарушений. Такими темпами, признаются медики, им самим скоро потребуется помощь. В прошлом месяце компании пришлось заплатить 223 тысячи.



Дмитрий Фаустов, юрист: «У водителей спецтранспорта, согласно правилам, есть преимущество на дороге, если водитель торопится на вызов или в салоне тяжелобольной пациент. В этих случаях у автомобиля должны быть включены проблесковый маячок и спецсигнал — так называемая сирена. Если все эти правила соблюдены и нарушение не угрожает другим участникам движения, то штрафов быть, по идее, не должно».



Но инспекторы объясняют: все дело в том, что система все считывает в автоматическом режиме и не делает исключений ни для кого — будь то частная станция скорой или муниципальная. Штрафы за нарушения, зафиксированные камерой, регулярно получают и полицейские, и пожарные. Главное — их вовремя обжаловать.



Но проблема в том, объясняют медики, что каждое постановление нужно обжаловать отдельно, а дается на это всего 10 дней. И с таким количеством штрафов сделать это просто нереально. Потому они уже написали заявление в арбитражный суд в надежде, что нормативные акты в отношении спецтранспорта все же удастся пересмотреть.



Подробности — в сюжете программы «ЧП».