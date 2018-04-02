В Краснодаре клиенты устроили драку с сотрудниками сервисного центра: видео

Как видно на кадрах из сервисного центра, человек в бейсболке и его товарищ требуют от сотрудников сервисного центра вернуть им мобильный телефон немедленно. Причина — ожидания разошлись с реальностью. Вместо объявленной цены в 1300 рублей клиентов попросили заплатить 8900 рублей за ремонт телефона.

Когда обстановка окончательно накалилась, дело дошло до рукоприкладства. Сначала один из товарищей отправил продавца в нокдаун. Но спустя пару мгновений пострадавший оправился от удара и достал из подсобного помещения бейсбольную биту. И тут уже не до шуток стало клиентам. Начался настоящий погром. В мастеров по ремонту телефонов летела мебель — тумбу бросил посетитель. В ответ кто-то из сотрудников попытался ударить клиента стулом.



Итогом потасовки стало то, что сотрудники мастерской скрутили клиентов. Дальше запись прерывается. Правда, известно, что серьезно никто не пострадал. Обошлось без переломов и госпитализации. Что касается мобильного телефона, вернули его посетителям или нет, не известно. Судя по последствиям погрома, возможно, и возвращать уже было нечего.

