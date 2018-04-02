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    В Саратове мужчина в гриме на протяжении пяти лет грабит банкоматы. банки, кражи и ограбления, криминал, Саратов. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Саратове мужчина в гриме на протяжении пяти лет грабит банкоматы

    В Саратове мужчина в гриме на протяжении пяти лет грабит банкоматы

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    В Саратове мужчина в гриме на протяжении пяти лет грабит банкоматы

    В Саратове мужчина в гриме на протяжении пяти лет грабит банкоматы

    В Саратове мужчина в гриме на протяжении пяти лет грабит банкоматы

      Полицейские Саратова пытаются выяснить, кто скрывается под толстым слоем грима: они разыскивают человека, который на протяжении пяти лет взламывает банкоматы.

      На записи с камеры зафиксирован одни из эпизодов ограбления. Судя по видео, преступник — мужчина преклонного возраста в очках и кепке. Но стражи порядка считают, что это всего лишь образ, созданный с помощью грима.

      На кадрах видно, что действует подозреваемый уверенно. Подходит к аппарату, вскрывает его, не спеша достает купюры, а затем растворяется в толпе. Добычей вероятного преступника уже стали пять миллионов рублей.

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