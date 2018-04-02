В Саратове мужчина в гриме на протяжении пяти лет грабит банкоматы

Полицейские Саратова пытаются выяснить, кто скрывается под толстым слоем грима: они разыскивают человека, который на протяжении пяти лет взламывает банкоматы.

На записи с камеры зафиксирован одни из эпизодов ограбления. Судя по видео, преступник — мужчина преклонного возраста в очках и кепке. Но стражи порядка считают, что это всего лишь образ, созданный с помощью грима.



На кадрах видно, что действует подозреваемый уверенно. Подходит к аппарату, вскрывает его, не спеша достает купюры, а затем растворяется в толпе. Добычей вероятного преступника уже стали пять миллионов рублей.

