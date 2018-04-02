Муж пригрозил лишить «Миссис Евразия» дочерей из-за анкеты на сайте знакомств

«Миссис Евразия — 2017» вынуждена убеждать судей в том, что она хорошая мать. Нурия Дианова после расставания с супругом добивается, чтобы дети жили с ней. Муж решил разорвать отношения и забрать дочерей после того, как наткнулся на анкету благоверной на сайте знакомств.

«Миссис Евразия» снова под пристальным вниманием судей, но на этот раз им не нужно оценивать ее красоту. Женщина доказывает свое право воспитывать двух дочерей и добивается развода с супругом. Снова стать незамужней дамой Нурия Дианова решила после семейного скандала. Человек, с которым ее связывают 15 лет совместной жизни, якобы поднял на нее руку. Теперь она пытается убедить всех: дети должны жить с ней, а не с отцом. Впрочем, сами девочки и папу, и маму любят одинаково. У здания суда школьницы устроили что-то вроде протеста против развода родителей.



Дианова показала справку о побоях, к врачам пришлось обратиться как раз-таки после конфликта с супругом.



Нурия Дианова: «Он на меня набросился с ремнем, основное, что у меня пострадало, — бока, бедра колени, потому что это делалось все широким ремнем».



По ее словам, так муж решил ее проучить после того, как увидел анкету супруги на сайте знакомств. Нурия объясняет, что объявление о поиске второй половинки ей предложил разместить психолог для поднятия самооценки. Но только сейчас она понимает: плохой был совет.



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