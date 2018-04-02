Под Челябинском остановили «резиновый» автомобиль с мигрантами

Пользователи Сети сегодня обсуждают своеобразный рекорд, который установил хозяин автофургона. А зафиксировали его инспекторы ГИБДД в Челябинской области. Им понадобилось время, чтобы пересчитать всех пассажиров.

В тесноте и в обиде на инспекторов ДПС пребывает группа иностранных граждан. Не дали им блюстители закона выспаться. Пришлось в спешке одеваться и покидать фургон. А водитель так и вовсе был вынужден на вопросы неудобные отвечать.



Пока шофер пытался убедить инспекторов в своих благих намерениях, салон иномарки один за другим покидали пассажиры. Водитель, кажется и сам удивился.



Стражи порядка всех пересчитали. Вместе с водителем вышло 22 человека! Инспекторы хоть и привыкли к подобным фокусам, но тут явно рекорд. Места в салоне хватило всем пассажирам, да еще и багаж разместили.



Правоохранители уже было начали составлять протокол, но те, кто до этого предпочитал молчать, решили выступить в защиту владельца транспортного средства: мол, если бы не он, то люди попросту замерзли бы на трассе.



Подробности — в видеоматериале.