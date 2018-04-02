Суд смягчил наказание попавшему в дорожную яму велосипедисту

Велосипедист из Пензы Андрей Чикин, который угодил в яму, а затем был обвинен в порче дорожного полотна, вновь оказался в суде.

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Не может теперь оторвать взгляд от дороги Андрей Чикин. Однажды он уже поплатился за свою невнимательность: не заметил яму. Серьезных травм не получил, но решил во всем разобраться. Составил схему ДТП, нашел свидетелей и отправился в ГИБДД. Инспекторы все внимательно изучили и выписали велосипедисту штраф — за порчу дорожного покрытия. Несогласный с таким решением Чикин обратился в суд, который, если так можно выразиться, смягчил наказание и вынес ему устное замечание.



Как гласят правила, участники движения не должны портить дорожное покрытие. При этом в протоколе инспектор написал, что Чикин «допустил наезд на выбоину, причинив повреждения». Правда, кому или чему — не уточнил, но обязал выплатить 800 рублей.



Павел Рудняев, начальник отдела ГИБДД по г. Пенза: «При составлении постановления инспектором была допущена ошибка: не указано, кому причинен ущерб. В настоящее время в отношении данного сотрудника проводится служебная проверка».



Ошибку, допущенную при составлении протокола, в суде заметили. От уплаты штрафа Андрея освободили, признав его нарушение малозначительным.



Сам же велосипедист не считает себя виновным, он намерен обжаловать решение районного суда в вышестоящей инстанции. К слову, ту самую яму уже заделали.