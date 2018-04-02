Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
7 апреля, 13:15
Схождение Благодатного огня
2 апреля, 23:30
Запуск корабля Dragon к МКС
    •  
    Крупные компании заинтересовались разработками юных изобретателей из Ставрополья. дети и подростки, изобретения, роботы, Ставропольский край, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКрупные компании заинтересовались разработками юных изобретателей из Ставрополья

    Крупные компании заинтересовались разработками юных изобретателей из Ставрополья

    комментировать
    Крупные компании заинтересовались разработками юных изобретателей из Ставрополья

    Крупные компании заинтересовались разработками юных изобретателей из Ставрополья

    Крупные компании заинтересовались разработками юных изобретателей из Ставрополья

      Ставропольские школьники занялись разработкой роботов и уже серьезно в этом преуспели. Они победили в конкурсе «Сколково» и обзавелись целым портфелем технологических проектов. Некоторыми из них уже заинтересовались крупные российские компании.

      Ничто мальчишеское не чуждо компьютерным гикам Владу и Жене. В 12 лет хочется быть круче ровесника, но выяснять отношения на кулаках — старомодно.

      Дуэль на кубиках Рубика длится пару минут и повергает взрослых в культурный шок: в панельных многоэтажках подросло «племя младое», незнакомое с улицей, но свободно ориентирующееся в микросхемах и датчиках.

      Все это во многом благодаря центру молодежного инновационного творчества — так сейчас называются кружки юного техника. Подобные центры действуют по всей стране, детская робототехника финансируется государством с 2012 года.

      Школьникам за бюджетные деньги покупают специальные дорогостоящие конструкторы, в которых взрослый гуманитарий точно не разберется.

      Под началом бывшего работника компьютерного сервиса Татьяны, команда вундеркиндов собрала из конструктора концепт робота — автопоезда для больших заводов. Этим изобретением уже заинтересовался ГАЗ.

      Татьяна Чилхачоян: «У ребят есть возможность воплотить свои фантазии и идеи. Каждый урок — новое изобретение».

      Невинномысская команда отличилась на робототехнических соревнованиях в «Сколково». 12-летний Глеб Сорокин расписал жюри, как автоматизировать зоны досмотров в аэропортах, где пассажиры вечно ищут корзины для одежды. Идею оценили, Глеба наградили медалью.

      У Жени Тимофеева тоже приз из «Сколково», при этом — парадоксальная четверка по информатике. У него на книжной полке хакерская азбука и учебники по языкам программирования, а учитель просит не умничать и заниматься в рамках школьной программы.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Максима Березина.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru