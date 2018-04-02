Крупные компании заинтересовались разработками юных изобретателей из Ставрополья

Ставропольские школьники занялись разработкой роботов и уже серьезно в этом преуспели. Они победили в конкурсе «Сколково» и обзавелись целым портфелем технологических проектов. Некоторыми из них уже заинтересовались крупные российские компании.

Ничто мальчишеское не чуждо компьютерным гикам Владу и Жене. В 12 лет хочется быть круче ровесника, но выяснять отношения на кулаках — старомодно.



Дуэль на кубиках Рубика длится пару минут и повергает взрослых в культурный шок: в панельных многоэтажках подросло «племя младое», незнакомое с улицей, но свободно ориентирующееся в микросхемах и датчиках.



Все это во многом благодаря центру молодежного инновационного творчества — так сейчас называются кружки юного техника. Подобные центры действуют по всей стране, детская робототехника финансируется государством с 2012 года.



Школьникам за бюджетные деньги покупают специальные дорогостоящие конструкторы, в которых взрослый гуманитарий точно не разберется.



Под началом бывшего работника компьютерного сервиса Татьяны, команда вундеркиндов собрала из конструктора концепт робота — автопоезда для больших заводов. Этим изобретением уже заинтересовался ГАЗ.



Татьяна Чилхачоян: «У ребят есть возможность воплотить свои фантазии и идеи. Каждый урок — новое изобретение».



Невинномысская команда отличилась на робототехнических соревнованиях в «Сколково». 12-летний Глеб Сорокин расписал жюри, как автоматизировать зоны досмотров в аэропортах, где пассажиры вечно ищут корзины для одежды. Идею оценили, Глеба наградили медалью.



У Жени Тимофеева тоже приз из «Сколково», при этом — парадоксальная четверка по информатике. У него на книжной полке хакерская азбука и учебники по языкам программирования, а учитель просит не умничать и заниматься в рамках школьной программы.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Максима Березина.