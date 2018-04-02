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    На борьбу с паводками в России бросили тяжелую технику, артиллерию и взрывчатку. весна, МЧС, наводнения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа борьбу с паводками в России бросили тяжелую технику, артиллерию и взрывчатку

    На борьбу с паводками в России бросили тяжелую технику, артиллерию и взрывчатку

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    На борьбу с паводками в России бросили тяжелую технику, артиллерию и взрывчатку

    На борьбу с паводками в России бросили тяжелую технику, артиллерию и взрывчатку

    На борьбу с паводками в России бросили тяжелую технику, артиллерию и взрывчатку

      Борьба с паводками идет по всей России. В некоторых регионах решили сыграть на опережение, а потому начали масштабную, почти военную операцию. На Урале задействовали мощную взрывчатку, а кое-где в бой со стихией пошла даже артиллерия.

      По всей стране инженерные войска с тоннами тротила воюют с вероятным противником — предстоящими ледяными заторами на реках. В Челябинской области, оцепив речную территорию, подрывную деятельность развернули прямо в населенном пункте. Это предупредительные взрывы: лед крошат, чтобы во время предстоящего ледохода торосы не собрались в ледяную дамбу.

      На Дону военные тренируются эвакуировать людей с затопленных территорий, готовят понтонную переправу. По прогнозам, более сотни поселков в низовье реки подтопит. Наводнения на Лене с ее притоками — тоже вопрос времени: снега много, на улице плюс 15.

      Большая вода уже пришла в поселки на Алтае и в Хакасии. Там улицы превратились в реки. Затопленные поселки есть и в Туве. Чтобы чрезвычайных ситуаций было меньше, ломают лед раньше природы. Самые узкие места на реках — это часто мосты. Взрывают вблизи них. Как и в Свердловской области на реках Тура и Салда. Иногда это фактически ручная работа. Лед режут струями горячей воды.

      Режет лед и ледокол на Неве в Санкт-Петербурге. Ледоход с Ладоги здесь тоже грозит подтоплением многочисленным памятникам архитектуры. В городе рек и каналов каждую зиму появляется еще один канал на Неве. Делают его для того, чтобы, когда большой лед пойдет, ему была открыта дорога.

      Весной снег и в горах тает, и это приводит к еще одной опасности — сходу лавин. Вынужденно приостановлена работа канатной дороги в Приэльбрусье, ограничен доступ к поляне Чегет, Долине нарзанов.

      В Кабардино-Балкарии, как и по всему Северному Кавказу, сотрудники Гидрометцентра вооружены пушками. Стреляя в горы, они провоцируют сходы небольшого количества снега во избежание больших лавин. Получаются бои по всем фронтам.

      Весне рады, когда к ней готовы. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Николая Булкина.

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