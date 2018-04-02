В Кремле обещают не оставить без ответа возможное закрытие торгпредства РФ в Лондоне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что если британские власти решат закрыть торгпредство России в Лондоне, то этот шаг в Москве не оставят без ответа.
Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что британские власти могут закрыть торговое представительство России в Великобритании в связи с делом Скрипаля.
Дмитрий Песков: «Вы видите, что в Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении Российской Федерации, и каждый этот недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующий образом».
При этом Песков посоветовал «не забегать вперед». Но подчеркнул, что возможное закрытие торгпредста РФ в Лондоне не оставят в Москве без внимания.
Песков также по просьбе журналистов прокомментировал сообщения, что использованное против Скрипалей нервно-паралитическое вещество якобы было одобрено Кремлем.
Дмитрий Песков: «Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипалей. Читайте все заявления министра иностранных дел Лаврова, моей коллеги в министерстве иностранных дел Захаровой, вашего покорного слуги, давности уже две недели, наверно».
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, не предоставив никаких убедительных доказательств. Тем не менее инцидент в Солсбери привел к массовой высылке российских дипломатов, на который в Москве дали адекватный ответ.
Дмитрий Песков: «Вы видите, что в Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении Российской Федерации, и каждый этот недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующий образом».
При этом Песков посоветовал «не забегать вперед». Но подчеркнул, что возможное закрытие торгпредста РФ в Лондоне не оставят в Москве без внимания.
Песков также по просьбе журналистов прокомментировал сообщения, что использованное против Скрипалей нервно-паралитическое вещество якобы было одобрено Кремлем.
Дмитрий Песков: «Россия не имеет никакого отношения к делу Скрипалей. Читайте все заявления министра иностранных дел Лаврова, моей коллеги в министерстве иностранных дел Захаровой, вашего покорного слуги, давности уже две недели, наверно».
Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери 4 марта. Лондон обвинил в этом преступлении Москву, не предоставив никаких убедительных доказательств. Тем не менее инцидент в Солсбери привел к массовой высылке российских дипломатов, на который в Москве дали адекватный ответ.
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